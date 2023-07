Ufficiale: Piacentini è un nuovo calciatore del Cesena

Matteo Piacentini è un nuovo calciatore del Cesena: il difensore classe 1999 saluta dunque il Modena per vestire la maglia del club bianconero. Ecco il comunicato del Modena: “Matteo Piacentini passa a titolo definitivo al Cesena F.C., un anno e mezzo dopo il suo arrivo al Modena F.C. Il centrale emiliano, classe 1999, cresciuto nel Sassuolo, era approdato al Modena dal Teramo, nel calciomercato invernale del 2022, e ha collezionato 14 presenze con la maglia gialloblù fino allo scorso gennaio, prima di passare in prestito alla Triestina. Con i friulani ha ottenuto una salvezza miracolosa, conquistandosi subito un posto da titolare (che non ha più perso) nella formazione di Augusto Gentilini. Con 15 presenze e 1 gol (decisivo, nella sfida con il Piacenza) è stata la certezza del reparto difensivo. Dopo aver lottato sul campo per la salvezza, ora Piacentini ambirà a un altro traguardo, con la maglia del Cesena: i bianconeri di Domenico Toscano proverranno a ritornare in Serie B, dopo averla vista sfumare in semifinale playoff a giugno”.

Foto: Sito ufficiale Cesena