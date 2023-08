Ufficiale: Pettinari alla Reggiana

AC Reggiana 1919 comunica l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Stefano Pettinari. Attaccante romano classe 1992, Pettinari è cresciuto nelle giovanili prima della Cisco Roma e poi della Roma, club con il quale ha debuttato in Europa League a 17 anni ed in Serie A a 18 anni. Successivamente ha disputato oltre 340 partite in Serie B con le maglie di Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Lecce, Trapani e Benevento, mettendo a segno circa 70 reti in cadetteria. Ha disputato anche 6 gare in Serie A con il Pescara nella prima parte della stagione 2016-2017. Inoltre ha vestito per più di 30 volte la maglia azzurra delle nazionali giovanili, realizzando anche 7 gol. Nelle ultime ore Pettinari ha svolto le visite mediche presso il Poliambulatorio Centro Palmer e il centro Isokinetik, e ha firmato un contratto annuale in granata nella sede di via Brigata Reggio, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della permanenza in Serie B per la prossima stagione sportiva. Da oggi è al lavoro insieme ai nuovi compagni nel centro sportivo di via Agosti, a disposizione dello staff tecnico guidato da mister Alessandro Nesta. Ha scelto il numero 23, e sarà già a disposizione per la partita di Coppa Italia Frecciarossa di domenica prossima a Monza.

Foto: facebook Reggiana