Ufficiale: Perugia, dall’Inter arriva il classe 2005 Di Maggio

Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 è un nuovo giocatore del Perugia. Il giocatore è in arrivo dall’Inter. Ecco il comunicato del club: “AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Luca Di Maggio. Il centrocampista classe 2005 è nato a Segrate (Milano) ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nel 2021-22, ha raccolto 10 reti e 4 assist in 29 presenze, sfiorando lo scudetto con l’U17, perdendo in finale contro il Bologna”.

Foto: Instagram Perugia