Ufficiale: Perù, risoluzione consensuale con il CT Fossati

Jorge Fossati non è più il CT del Perù. Lo ha annunciato la Federazione sui propri canali ufficiali: “La Federcalcio peruviana (FPF) informa che, dopo aver raggiunto un accordo reciproco, il Professor Jorge Fossati non manterrà la carica di Direttore Tecnico della Nazionale di Calcio peruviana. La nostra istituzione esprime la propria gratitudine al Professor Fossati e al suo staff tecnico per l’impegno dimostrato durante il periodo in cui è stato alla guida della nostra Nazionale, augurandogli il massimo successo nei suoi progetti futuri. Nei prossimi giorni la FPF annuncerà il nuovo Direttore Sportivo, con il quale verrà definita l’elezione del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore. Proseguiremo così nel nostro piano di ristrutturazione e rinnovamento istituzionale. Ringraziamo i tifosi per il loro sostegno incondizionato e ci impegniamo a continuare a lavorare per il nostro Bicolor e per un calcio sempre più competitivo”.

Foto: logo Federazione Perù