Ufficiale: Perrin ritorna al Saint-Etienne

Loic Perrin, ex difensore, torna al Saint-Etienne in altre vesti. Infatti, l’ex centrale di difesa, è stato una bandiera dei biancoverdi, visto che ha vestito la casacca del club francese dal 2003 al 2020. Adesso il ritorno, ma questa volta come coordinatore sportivo. Di seguito il comunicato. Foto: profilo Instagram Perrin

L’AS Saint-Étienne annonce la nomination de Loïc Perrin au sein de la Direction du club en qualité de Coordinateur sportif et ce à compter de ce jour. Le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 6, 2021