Ufficiale: Perotti annuncia il ritiro dal calcio

L’ex Genoa e Roma Diego Perotti ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’esterno argentino ha informato i tifosi della sua scelta tramite un video sui suoi profili social. “Che bel viaggio, ma è durato poco. Ciao pallone, mi mancherai”. Queste le parole del classe ’88, che nel video pubblicato dedica una vera e propria lettera al pallone.

“Il passare del tempo è spietato, oggi tocca dire a me addio a questo bellissimo sport. Dico addio avendoti dato tutto quello che avevo e anche di più. Ma non mi pento di nulla. Ti giuro che ogni volta che ti passerò davanti, in un parco o ovunque ci rivedremo, ti prometto che proverò qualche qualche finta, qualche tiro. E se per qualsiasi motivo non dovessi farcela, ti guarderò e sorriderò per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. Grazie mille Pelota”.

Foto: X Roma