Ufficiale: Perisic e l’Hajduk Spalato si separano, rescissione consensuale del contratto

Ivan Perisic, ex giocatore tra le altre dell’Inter, ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con l’Hajduk Spalato. Come anticipato nelle scorse ore da Gianluigi Longari, il Como aveva avviato una trattativa per acquistare l’esterno croato. Perisic ora sarebbe libero di scegliere una squadra, vedremo se ci sarà una svolta. Ecco il comunicato dell’Hajduk: “Venerdì sera l’HNK Hajduk e Ivan Perišić hanno risolto di comune accordo il contratto secondo le condizioni prestabilite. Il leggendario giocatore della nazionale croata è tornato a Poljud nel gennaio di quest’anno dopo più di 17 anni da quando ha lasciato il mondo e ha fatto un’impressionante carriera calcistica. Ha lasciato l’Hajduk nel 2006 senza fare un’apparizione ufficiale con la squadra senior. Quest’anno, dopo la riabilitazione da un grave infortunio al ginocchio, ha giocato un totale di 12 presenze ufficiali con i Bianchi, segnando un gol contro l’Istra 1961 a Pola la scorsa stagione. Ivan, grazie di tutto, ti auguriamo tanta felicità, salute e successo nel proseguimento della tua carriera calcistica”.

Foto: Instagram Hajduk Spalato