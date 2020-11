Ufficiale: Pergolettese, il nuovo allenatore è De Paola

La Pergolettese, con una nota ufficiale, ha comunicato che il nuovo allenatore è Luciano De Paola. Per lui si tratta di un ritorno, questo il comunicato: “Nel giorno dell’88° compleanno della Societa’, l’U.S.Pergolettese 1932 comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra al sig. Luciano De Paola. Per lui e’ un ritorno sulla panchina gialloblu,’ dopo l’esperienza nel campionato 2017/18, coronato con la vittoria dei playoff in serie D. A mister Luciano De Paola un grosso in bocca al lupo e un bentornato sulla panchina della Pergolettese.”

Foto: logo facebook uff