Ufficiale: Pergolettese, è Mussa il nuovo allenatore. Il comunicato del club

Dopo avervi anticipato ieri l’esonero del tecnico Matteo Abbate, la Pergolettese, squadra iscritta al girone A della Serie C girone, ha ufficializzato come nuovo allenatore Giovanni Mussa. Per lui un contratto di sei mesi. Un ritorno, dopo aver guidato la squadra da marzo a maggio ’22, portandola alla salvezza e alla conquista dei play-off per la prima volta nella storia.

Di seguito il comunicato sul proprio sito della società di Crema:

“L’U.S.PERGOLETTESE 1932 comunica di aver affidato la panchina della prima squadra al sig. GIOVANNI MUSSA che firmato un contratto fino a giugno ’24.

Un ritorno per lui alla Pergolettese, dopo aver guidato la squadra da marzo (subentrato a Stefano Lucchini) a maggio ’22, portando la squadra alla salvezza e alla conquista dei playoff per la prima volta nella storia della società. A mister MUSSA un bentornato alla Pergolettese ’23-’24.”

Foto: logo Pergolettese