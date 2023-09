Nicolas Pepe ha lasciato ufficialmente l’Arsenal. L’ivoriano, si legge in un comunicato diramato dal club londinese, ha risolto il proprio contratto coi Gunners: il giocatore ripartirà dunque dal Trabzonspor, in Turchia. Per il giocatore, 80 le presenze in Premier League, con 16 gol messi a segno e 9 assist.