Ufficiale: Pennington lascia l’Olbia. Andrà a giocare in Nuova Zelanda

L’Olbia ha comunicato di aver ceduto il giocatore Pennington in un club che milita nel campionato della Nuova Zelanda. Ecco il comunicato del club:

“La Società rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Wellington Phoenix Football Club, squadra neozelandese militante nel massimo campionato australiano, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Nicholas Pennington. Il club ringrazia Nicholas per la professionalità garantita nelle quattro stagioni trascorse insieme e gli augura le migliori fortune per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni personali. Il giocatore ha voluto salutare l’Olbia e la città con queste parole: “Ringrazio la Società per avermi accolto quattro anni fa e consentito di migliorare sotto tutti i punti di vista. Porterò l’Olbia e i suoi tifosi per sempre con me”.

FOTO: Sito ufficiale Olbia