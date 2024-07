Ufficiale: Pellizzari al Renate

La difesa accoglie la nuova Pantera: Stefano Pellizzari. Difensore centrale, nato a Correggio (RE) il 3 gennaio 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Nel corso di una carriera da oltre 120 presenze in Serie C, spiccano le esperienze con Ravenna, Reggiana, Legnago Salus, Vis Pesaro, Fermana e Ancona, dove nella stagione 2023/2024 ha collezionato 22 presenze in campionato. Curiosità, nel campionato 2027/2018 ha militato nella Erste Liga austriaca con la maglia del WSG Tirol. Per Stefano, contratto biennale con le pantere, con scadenza il 30 giugno 2026.

Foto: logo Renate