Ufficiale: Peli al Como dall’Atalanta

Il Como, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato il ritorno di Lorenzo Peli. L’attaccante. arriva con la formula del prestito per un anno dall’Atalanta.

“Como 1907 è lieta di comunicare il ritorno di Lorenzo Peli in maglia azzurra. Il calciatore classe 2000 arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2022.

Cresciuto nel vivaio bergamasco, ha debuttato nei professionisti nella stagione 2019/20 proprio con i lariani facendosi apprezzare per la tenacia e la qualità delle sue prestazioni. Dopo una parentesi in Serie B alla Reggina è tornato a Como per la seconda parte della scorsa stagione, con l’intenzione di dare un contributo importante in ottica promozione, ma ha dovuto fermarsi presto per via di un infortunio. A seguito del completo recupero, Lorenzo potrà tornare ad essere, come ha già dimostrato, un valore aggiunto per potenzialità fisiche, qualità tecniche e doti umane.

“Sono veramente felice – ha dichiarato Peli – qui mi sento a casa. È stato bello rivedere i miei compagni e tornare a scherzare con loro. Mi hanno accolto bene come sempre, non vedo l’ora di poter iniziare questa importante stagione”.

Foto: sito ufficale Como