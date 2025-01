Ufficiale: Peda passa alla Juve Stabia

Arriva un nuovo rinforzo per la Juve Stabia. Il club campano, infatti, ha ufficializzato l’arrivo, con la formula del prestito secco, di Patryk Peda dal Palermo. A comunicarlo è stata la società stessa tramite un comunicato sul proprio sito: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, in prestito secco, dal Palermo, del difensore Patryk Peda che si lega alla nostra società con contratto fino al 30 giugno del 2025”.