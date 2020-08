Ufficiale: Pecorini ha firmato per la Pro Sesto

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito della Pro Sesto, il club informa che l’esperto difensore Simone Pecorini ha firmato per i biancoblù:

“Simone Pecorini è un giocatore della Pro Sesto che è riuscita ad acquistare il giocatore nonostante la forte concorrenza di diverse Società. Difensore classe 1993, l’esperienza di Pecorini è molto lunga e si snoda dalle giovanili dell’Inter passando per Sassuolo, Empoli, Cittadella, Ascoli, Entella, Avellino, Cuneo e Monopoli dove ha giocato nella scorsa stagione. Per lui anche una trentina di presenze nella nazionali minori per un altro colpo da 90 della Pro”.

UFFICIALE: SIMONE PECORONI E’ DELLA PRO SESTO https://t.co/4tais7gR3R via @slyvicom — Pro Sesto 1913 (@ProSesto) August 19, 2020

Foto: Sito Ufficiale