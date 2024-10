Ufficiale: Pecchia sulla panchina del Parma fino al 2027. Il comunicato

Il Comunicato: Parma Calcio è orgoglioso di annunciare il rinnovo di contratto di Fabio Pecchia. Con questa intesa, l’allenatore gialloblu sarà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2027.

La dichiarazione del Presidente Kyle J. Krause: “Siamo entusiasti di annunciare il prolungamento del contratto del nostro allenatore della Prima Squadra Maschile, Fabio Pecchia, fino alla stagione 2026-27. Fabio è una persona straordinaria e la scelta giusta per questo ruolo, avendo già apportato miglioramenti significativi nella coesione del gruppo e nella disciplina tattica. È stato una guida fondamentale nel nostro percorso di crescita, e la collaborazione tra lui, me, il nostro team dirigenziale e i calciatori continua a guidare il successo del Parma Calcio. Questo prolungamento riflette il nostro impegno condiviso per il successo a lungo termine del Club, mentre continuiamo a sviluppare giovani talenti, giochiamo un calcio competitivo e costruiamo solide fondamenta per il futuro”.

Foto: sito ufficiale Parma