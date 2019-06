Ufficiale: Pecchia è il nuovo allenatore della Juve Under 23

Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. A rendere nota la notizia è la stessa società bianconera mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “La Juventus Under 23 ha un nuovo allenatore, che si chiama Fabio Pecchia. Si tratta di un ritorno a Torino, per lui, che ha militato nella Juventus nella stagione 1997/98, segnando anche in quella stagione una importante rete contro l’Empoli. Al termine di una lunga carriera da calciatore (è stato un ottimo centrocampista che ha militato in numerose squadre italiane, oltre alla Juve: Napoli, Sampdoria, Torino, Bologna, Siena, Ascoli fra queste), Pecchia ha acquisito dalla stagione 2009/2010 una notevole esperienza in panchina. Ha infatti allenato Foggia, Gubbio, Latina, e come vice Napoli, Real Madrid e Newcastle United, per poi dirigere per due stagioni (2016/18) il Verona (promozione dalla B alla A nel 2016/17) e infine, nell’annata appena conclusa, vivere un’esperienza in Giappone, con l’Avispa Fukuoka. Da adesso inizia per lui una seconda avventura bianconera: benvenuto, Mister!”.

Foto: twitter ufficiale Juventus