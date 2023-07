Ufficiale: Payet non è più un giocatore del Marsiglia. Longoria: “Non è un addio”

Si separano ufficialmente le strade di Olympique Marsiglia e Dimitri Payet. Queste le parole del presidente Longoria, riportate da RMC Sport: “Abbiamo convocato questa conferenza stampa per annunciare che abbiamo deciso di non continuare l’avventura con Dimitri Payet. Sono state molte settimane di discussioni. Abbiamo deciso di separarci”. Poi si rivolge al giocatore francese: “L’OM è casa tua. Abbiamo condiviso bei momenti, ma anche nei momenti difficili hai aiutato il club. Non è un addio, è un ‘arrivederci”. Payet con il Marsiglia ha collezionato 326 presenze e 78 gol.

Foto: Twitter Marsiglia