Ufficiale: Paulo Sousa nuovo allenatore del Flamengo. Contratto biennale

Dopo la risoluzione del suo contratto con la Polonia, Paulo Sousa è stato ufficializzato come nuovo tecnico del Flamengo. Per l’ex allenatore della Fiorentina contratto biennale. Ecco l’annuncio:

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw

