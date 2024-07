Ufficiale: Pau Victor dal Girona al Barcellona

Pau Victor è un nuovo giocatore del Barcellona. L’attaccante, 22 anni, arriva a titolo definitivo dal Girona dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito nel Barça B, la seconda squadra blaugrana.

La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal Barça: “FC Barcelona e Girona FC hanno raggiunto un accordo affinché Pau Victor rimanga al Barça fino al 20 giugno 2029”

🤝 FC Barcelona and Girona FC have reached an agreement for Pau Víctor to remain at Barça until 30 June 2029.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024