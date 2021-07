Ufficiale: Pau Lopez al Marsiglia. I dettagli dell’operazione

Il portiere Pau Lopez si trasferisce al Marsiglia. Ecco il comunicato del club francese. “Olympique Marsiglia e AS Roma hanno raggiunto un accordo per il prestito di Pau Lopez nella stagione 2021/2022 con opzione per il trasferimento definitivo del giocatore all’Olympique Marsiglia a partire dalla stagione 2022/2023. L’AS Roma ha autorizzato Pau Lopez a negoziare i termini di un contratto di lavoro con l’OM”.

FOTO: Twitter Pau Lopez