Ufficiale: Patrick Kluivert è il nuovo ct dell’Indonesia

Gran colpo per la Nazionale indonesiana. Con un video pubblicato sui canali social, la Federazione ha annunciato l’ex Milan e Barcellona Patrick Kluivert come nuovo commissario tecnico. Nuova esperienza per la leggenda olandese, che dopo il ritiro nel 2008 ha intrapreso una carriera da allenatore e dirigente lavorando in società come Twente, Olanda (assistente), Curaçao, PSG (direttore sportivo), Camerun (vice allenatore), Barcellona (responsabile del settore giovanile) e Adana Demirspor.

Foto: Instagram Kluivert