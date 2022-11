Ufficiale: Pato non rinnova con Orlando

L’ex Milan, Pato, sarà svincolato. Il suo contratto con Orlando scade e non sarà rinnovato. Il club saluta il brasiliano e lo ringrazia su un post sui social. Pato non giocava da agosto dopo un infortunio al ginocchio che lo ha allontanato dal campo per diversi mesi.

Foto: Instagram Pato