L’estremo difensore olandese ha annunciato in modo congiunto con la società il rinnovo per un ulteriore stagione in difesa della porta dell’Ajax. L’esperto portiere in questa stagione ha raccolto 25 presenze tra cui 6 in Champions League oltre ad aver partecipato alla spezione dell’Olanda nel Mondiale in Qatar.

Foto: remko_pasveer_twitter_ajax