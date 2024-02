Ufficiale: Pasini lascia il Vicenza. C’è la risoluzione del contratto

La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nicola Pasini.

Pasini, difensore centrale classe 1991, in biancorosso da luglio 2018 ha registrato 121 presenze tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, siglando 3 reti.

Il club desidera ringraziare Nicola per l’impegno profuso in questi anni e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera.

Foto: logo Vicenza