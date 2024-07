Ufficiale: Parrott è un nuovo giocatore dell’AZ

L’AZ ufficializza sul proprio sito l’acquisto di Troy Parrott dal Tottenham, lo scorso anno in prestito all’Excelsior con cui ha realizzato 17 reti in 32 presenze. Il giocatore ha firmato un contratto fino a metà del 2029. Ecco il comunicato del club olandese: “Troy Parrott ha firmato un contratto quinquennale e da sabato può definirsi ufficialmente un giocatore dell’AZ. L’attaccante, che ha giocato per l’Excelsior in prestito la scorsa stagione, è acquistato dal Tottenham Hotspur ed è ad Alkmaar fino a metà 2029.Il 22enne irlandese ha impressionato la scorsa stagione all’Excelsior con 17 gol in 32 partite ufficiali. Prima di allora, l’attaccante, che era sotto contratto con il Tottenham Hotspur, è stato ceduto in prestito a Millwall, Ipswich Town e Preston North End, tra gli altri. L’irlandese ha anche 23 presenze in nazionale. Con la maglia dell’Irlanda, Parrott ha segnato cinque volte fino ad oggi.”

Foto: sito AZ