Ufficiale: Parma, arriva il rinnovo di Sohm fino al 2027

Con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, il Parma ufficializza il prolungamento di contratto di Simon Sohm per altre tre stagioni. Il comunicato: “Il Parma Calcio annuncia che il centrocampista Simon Sohm ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. Il nostro Club è soddisfatto per aver raggiunto questo accordo che rappresenta un passo fondamentale per la permanenza di Simon con la maglia del Parma Calcio. Un prolungamento di due anni rispetto al contratto precedente (con l’opzione di un anno extra) è l’espressione che Simon oggi è un punto di riferimento per i nostri colori e la nostra squadra. Con 103 partite giocate, l’ex nazionale giovanile svizzero può essere considerato un’altra eccellenza made in Parma”.

Foto: sito ufficiale Parma Calcio