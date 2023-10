Ufficiale: Parma, Anas Haj Mohamed ha rinnovato fino al 2026

Anas Haj Mohamed ha rinnovato con il Parma fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio comunica che il centrocampista offensivo Anas Haj Mohamed ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2026. Anas è alla terza stagione con la maglia crociata, dopo aver giocato con l’Under 18 e la Primavera. Il centrocampista offensivo, classe 2005, ha collezionato 70 presenze e segnato 29 gol con le giovanili delle due squadre (54 partite e 20 gol in Primavera; 16 partite e 9 gol con l’Under 18).

Da questo pre-campionato è entrato a far parte della Prima Squadra Maschile allenata da Fabio Pecchia. Prima convocato dalla Nazionale U20 del Marocco, poi dall’Italia U17 (nella stagione 2021-22), ma nel 2023 ha scelto di vestire la maglia della Tunisia che, lo scorso 7 settembre, lo ha fatto esordire con la Nazionale A nel match vinto (3-0) contro il Botswana, entrando al minuto 83. Con questo prolungamento del contratto, il nostro Club è orgoglioso di vedere premiata la sua filosofia di investire in giovani calciatori qualificati che possano passare dalle giovanili al calcio professionistico.

Mattia Notari, Responsabile Settore Giovanile Parma Calcio, commenta: “Reclutare i talenti migliori e favorirne lo sviluppo è la mission fondamentale del Parma Calcio. Sono orgoglioso di rappresentare un Settore Giovanile che crede così fortemente in questo progetto. Avvalersi di uno staff di tecnici, preparati e motivati, che sappiano far vivere, all’interno di un contesto armonico e proattivo, i nostri giovani, è un valore aggiunto inestimabile. Siamo felici nel vedere Anas maturare una crescita in Prima Squadra, e questo deve essere uno stimolo per tutti quelli che operano nel nostro Settore Giovanile”.

Foto: sito Parma