Ufficiale: Pandolfi è un nuovo giocatore del Cittadella

La Cittadella ha comunicato di aver messo sotto contratto l’attaccante Luca Pandolfi, che prima ha rescisso con il suo vecchio club, ovvero il Cosenza, e poi ha firmato con la squadra veneta. Di seguito la nota del Cittadella: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Pandolfi. Attaccante classe 1998 nato a Napoli, Pandolfi nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia. Nella stagione 2021/22 in B col Cosenza, precedentemente Arezzo, Alessandria e Melfi in Serie C. A Luca il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia”.

Foto: Instagram Cittadella