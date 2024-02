Ufficiale: Palmeiras, ecco Lazaro dall’Almeria

Dopo l’acquisto nelle scorse dello svincolato Jonathan Viera, l’Almeria, squadra che si ritrova attualmente in ultima posizione in Liga con 6 punti in 23 giornate, mette a segno un altro colpo, questa volta in uscita. E’ di poco fa la nota con cui il club iberico ha comunicato di aver Lázaro Vinicius Marques in prestito oneroso, con opzione di ricompra, ai brasiliani del Palmeiras fino al 31 dicembre 2024. Ritorno in patria, dunque, per il giovanissimo attaccante classe 2002, che aveva trovato fin qui pochissimo spazio in campo: 16 le presenze collezionate in questa annata e nelle ultime partite era finito addirittura ai margini della rosa.

Il comunicato ufficiale degli spagnoli:

“UD Almeria ed il Palmeiras hanno raggiunto un accordo per il prestito di Lazaro, che durerà per la restante parte di stagione. Il team brasiliano avrà dalla sua un’opzione di ricompra.”

Foto: Twitter Almeria