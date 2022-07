Ufficiale: Palermo, panchina a interim a Di Benedetto. Rinaudo direttore sportivo

Terremoto in casa Palermo. Nella giornata di ieri sono arrivate le dimissioni di Castagnini e Baldini, a cui hanno fatto seguito quelle di Mattia Baldini di questo pomeriggio. La nuova proprietà rosanero, in attesa di scelte definitive, comunica i primi nomi che guideranno la squadra in avvio anno calcistico: la panchina è stata affidata ad interim a Stefano Di Benedetto, la direzione sportiva a Leandro Rinaudo. Ecco il comunicato: “Il Palermo FC comunica di aver affidato ad interim la guida tecnica della prima squadra a Stefano Di Benedetto, già allenatore della Primavera rosanero, e la direzione sportiva a Leandro Rinaudo, già responsabile tecnico del settore giovanile del Club. Contestualmente il Palermo comunica di aver ricevuto le dimissioni del collaboratore della prima squadra Mattia Baldini, ed aver sollevato dall’incarico il vice-allenatore Mauro Nardini ed il collaboratore della prima squadra Stefano Pardini, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito Palermo