Ufficiale: Pagliuca dal Bologna in prestito al Brindisi

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna il diritto alle prestazioni di Mattia Pagliuca, attaccante classe 2002. Il calciatore si legherà al club fino al 30/06/2024. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa Brindisi.

Contestualmente si comunica il rientro al Bologna di Andrea Mazia. Il club adriatico ringrazia Mazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata augurando un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

Foto: logo Brindisi