Ufficiale: Pafundi è un nuovo giocatore del Losanna. Il comunicato

Simone Pafundi si lega al Losanna in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Lo comunica il club svizzero sul proprio sito ufficiale: “FC Lausanne-Sport annuncia e conferma l’arrivo in prestito del nazionale italiano Simone Pafundi. Il trequartista è stato ceduto in prestito all’Udinese fino al termine del 2024. Non avendo tempo per giocare in Italia, è venuto a Losanna per giocare e continuare la sua crescita. Arrivato questo mercoledì, ha svolto questa mattina il suo primo allenamento. Il prestito annuale del transalpino prevede il diritto di riscatto. Il centrocampista 17enne indosserà la maglia 30. Il club precisa che il giocatore non è ancora qualificato per disputare il campionato. L’FC Lausanne-Sport gli dà il benvenuto qui a Losanna!”. Il giovane trequartista indosserà la maglia numero 30.

Foto: Instagram Lausanne-Sport