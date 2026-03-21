Ufficiale: Padova, esonerato Andreoletti

21/03/2026 | 20:44:09

Adesso è ufficiale, Matteo Andreoletti non è più l’allenatore del Padova. Questo il comunicato ufficiale diramato dai biancoscudati: “Il Calcio Padova comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Matteo Andreoletti ed il suo staff. La Società desidera esprimere al Mister un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per le straordinarie emozioni regalate con la promozione della scorsa stagione, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Come raccontato, in pole per sostituirlo c’è Guido Pagliuca.