Padova-Andreoletti ai saluti, in pole Pagliuca. Spezia, Donadoni in caduta libera

21/03/2026 | 18:13:30

Il Padova è in piena crisi, quarta sconfitta consecutiva contro il Palermo, maturata in extremis e malgrado una partita giocata a lungo in superiorità numerica. Squadra in silenzio stampa e Andreoletti ormai al capolinea, malgrado le parole di Mirabelli che dopo la precedente sconfitta aveva confermato la fiducia. In pole, come raccontato da TrivenetoGoal, Guido Pagliuca per la sostituzione di Andreoletti. A Spezia c’è Donadoni in caduta libera, un’altra sconfitta a Castellammare: ci saranno riflessioni, anche se fino a questo momento la proprietà mai lo ha messo in discussione. Ricordiamo che lo Spezia ha sempre D’Angelo sotto contratto.

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