Ufficiale: Pablo Marí è un nuovo calciatore del Monza

Pablo Marì è un nuovo calciatore del Monza. Il calciatore arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dall’Arsenal. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club brianzolo: “Dodicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato il 31 agosto 1993 ad Almussafes, cresce nel Maiorca con cui esordisce nella Liga il il 7 dicembre 2011, sul campo del Granada. Nell’estate 2013 si trasferisce al Gimnastic de Tarragona, dove colleziona 96 presenze con 6 reti in tre stagioni, prima di essere acquistato dal Manchester City. Dopo il prestito al Girona, approda nell’estate 2017 al Nac Breda per un’esperienza di una stagione in cui gioca 31 partite in Eredivisie segnando 3 reti.

La parentesi al Deportivo La Coruna, anticipa la brillante annata al Flamengo, che lo acquista a titolo definitivo nell’estate 2019. Col club rubronegro vince il Brasileirao e la Copa Libertadores, collezionando 30 presenze complessive.

Nel gennaio 2020 comincia l’avventura all’Arsenal, dove gioca due anni, vincendo anche una FA Cup. A portarlo in Italia è l’Udinese, che lo acquista a titolo temporaneo nel gennaio 2022. In Friuli si conferma difensore di grande valore e gioca 15 partite, segnando due gol.

In Serie A continuerà a giocare con la maglia del Monza, dove porta esperienza e personalità.

Benvenuto Pablo!”.

Foto: Instagram Monza