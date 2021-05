Ufficiale: Pablo Hernandez e Berardi salutano il Leeds

Questa mattina il Leeds United ha annunciato le partenze a fine stagione del centrocampista Pablo Hernandez (36 anni) e del difensore Gaetano Berardi (32 anni). Il primo aveva un contratto fino a giugno 2022, il secondo aveva un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I due giocatori, protagonisti della promozione del Leeds in Premier League, non erano più nei piani di Marcelo Bielsa.

Questo il comunicato del club inglese. “Gaetano e Pablo avranno sempre un posto nella storia del Leeds United, momenti che i fan apprezzeranno per sempre e saranno sempre i benvenuti a Elland Road. Auguriamo a entrambi i giocatori il meglio per il futuro e siamo sicuri che i tifosi daranno loro un buon addio nell’ultima partita della stagione di domenica contro il West Bromwich Albion ”

😢 #LUFC can confirm two more of our promotion heroes, Gaetano Berardi and Pablo Hernandez, will sadly leave at the end of the season

— Leeds United (@LUFC) May 21, 2021