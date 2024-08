Ufficiale: Ozkacar è un nuovo giocatore del Real Valladolid

Ufficiale il passaggio in prestito per un anno di Ozkacar dal Valencia al Real Valladolid. Ecco il comunicato ufficiale: “Accordo tra Real Valladolid e Valencia CF per il trasferimento dei diritti federali di Cenk Özkacar (Izmir, Turchia; 06-10-2000). Il terzino sinistro, internazionale con la sua nazionale, approda così al Real Valladolid fino al termine della stagione in corso. Si è formato nelle categorie giovanili di Bucaspor, Altinordu e Altay SK, club in cui ha fatto la gavetta fino a raggiungere la prima squadra. In quel periodo ha giocato anche in prestito al Karacabey Belediye Spor, mentre nell’estate del 2020 ha firmato per l’Olympique Lione. Ha vissuto un periodo di prestito all’OH Leuven, squadra belga, e un altro al Valencia CF, che ha infine acquisito i suoi servizi nel luglio 2023”.

Foto: instagram Real Valladolid