Ufficiale: Oukhadda rinnova con il Modena fino al 2026

Shady Oukhadda si è legato al Modena F.C. fino al 30 giugno 2026, più opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Cresciuto nel Torino e con 9 presenze nelle nazionali giovanili del Marocco, il terzino, destro naturale, nato ad Abano Terme, classe 1999, è arrivato a Modena dal Gubbio nel gennaio del 2022 e ha fatto parte del gruppo della promozione in Serie B. Con la maglia gialloblù ha già sommato 51 presenze di cui 35 in Serie B, con 3 assist-gol.

Foto: logo Modena