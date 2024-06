Ufficiale: Ouédraogo è un nuovo giocatore del Lipsia

Assan Ouédraogo è un nuovo giocatore del Lipsia. Il talentino ex Schalke 04 ha firmato un contratto fino al 2029. Lo ha comunicato il Lipsia sul proprio sito, ecco la nota:

“Il centrocampista si trasferirà all’RB Leipzig per la stagione 2024/25. Il 18enne riceverà un contratto quinquennale fino al 2029.” Pubblicate anche le parole del direttore sportivo Rouven Schroder “Con l’ingaggio di Assan Ouédraogo, siamo stati in grado di portare un talento assolutamente eccezionale all’RB Leipzig. Assan ha scelto noi e la nostra strada, nonostante diverse offerte da parte di altri top club della Bundesliga e d’Europa. Questo dimostra ancora una volta che l’RB Leipzig è un top club per giovani giocatori con qualità speciali. Siamo stati in contatto con Assan per molto tempo, abbiamo fatto molti sforzi per prenderlo e siamo molto felici che d’ora in poi indosserà la maglia dell’RBL. Le sue abilità si adattano perfettamente al nostro stile di gioco e può giocare in qualsiasi posizione a centrocampo. Assan è intelligente, atletico e ha un’ottima preparazione tecnica. Inoltre, il suo dinamismo significa che ha molto slancio in avanti, il che significa che spesso può creare situazioni pericolose per segnare gol o addirittura segnare un gol da solo. Certo, è ancora molto giovane, ma ha già maturato esperienza nella 2° Bundesliga e in oltre 20 partite nazionali giovanili a livello internazionale. Gli daremo il tempo necessario per rimettersi in piedi e maturare, ma possiamo già aspettarci un grande giovane con tanto potenziale”.

Foto: instagram Lipsia