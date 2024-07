Ufficiale: Ostigard lascia il Napoli e va al Rennes

Leo Skiri Ostigard lascia il Napoli e la Serie A e si accasa in Francia, al Rennes, firmando un contratto fino a giugno 2027. Di seguito l’annuncio del club della Ligue 1: “Dopo l’azzurro della maglia partenopea indossata per due stagioni, è sotto il cielo azzurro della Bretagna che il giocatore cresciuto nel Molde è approdato allo Stade Rennais F.C.. A quasi 25 anni, Leo Østigård ha già sperimentato diverse culture tattiche, diverse sensibilità di gioco. Formatosi al Molde FK, ha esordito tra i professionisti giocando 12 partite con l’Eliteserien nel corso della stagione 2017-2018: una con la sua società di formazione nella prima parte di stagione, 11 con il Viking FK dove viene prestato a marzo 2018. In estate del 2018, ha firmato con il Brighton & Hove Albion che lo ha ceduto in prestito all’FC St. Pauli, Coventry City, Stoke City e Genoa CFC. Un susseguirsi di esperienze che gli faranno acquisire sicurezza e dimostreranno la sua capacità di adattamento al nuovo spogliatoio. Nel luglio 2022, il Napoli gli offre l’opportunità di continuare la sua progressione in Serie A. Dopo una prima stagione da scoperta (11 partite giocate) durante l’anno del titolo dei partenopei, Leo Østigård gioca poi nell’undici di Rudi Garcia poi Walter Mazzarri. Conosciuto per il suo impegno e la sua combattività, ha giocato più volte in Champions League, contro Glasgow Rangers, Liverpool, Milan e Real Madrid dove si è distinto anche come marcatore. Duro nei duelli, notevole rilassatezza e tempismo per dominare l’aria, il difensore norvegese si presenta minaccioso anche sui calci offensivi”.

Foto: twitter Rennes