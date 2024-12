Ufficiale: Oscar lascia la Cina. Ha firmato con il San Paolo

Il brasiliano Oscar torna a casa, in Brasile. Dopo 8 anni in Cina, infatti, l’ex talento del Chelsea ha firmato per il San Paolo in Brasile. Il giocatore aveva sorpreso tutti quando decise di lasciare il calcio europeo nel dicembre 2016, a 25 anni. Una scelta molto criticata, ma l’ex Chelsea non poteva proprio rifiutare l’offerta ricchissima da 24 milioni a stagione. Si trasferì allo Shanghai SIPG ed è rimasto otto anni, giocando 248 partite in tutte le competizioni, con 77 gol e 141 assist a referto. L’ex giocatore dell’Internacional Porto Alegre ha anche riempito la sua bacheca dei trofei con 5 nuovi titoli: ha vinto tre volte il campionato (2018, 2023 e 2024), una la Supercoppa Cinese (2019) e una la Coppa Cinese (2024).

Foto: sito San Paolo