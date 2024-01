Ufficiale: Orban è un nuovo giocatore dell’Olympique Lione

Alla ricerca di rinforzi per il suo attacco, l’Olympique Lione ha trovato il giocatore di cui aveva bisogno dal campionato belga. Arriva così Emmanuel Orban per rafforzare Les Gones. Il comunicato del club: “L’Olympique Lyonnais è lieta di ufficializzare l’arrivo dell’attaccante nigeriano Gift Orban, proveniente dal Gent, che ha firmato con il club per un periodo di 4 stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028. L’importo ammonta a 12 milioni di euro a cui si possono aggiungere un massimo di 8 milioni di euro di bonus e una partecipazione agli utili del 20% sul valore aggiunto di un eventuale trasferimento. L’Olympique Lyonnais, di fronte ad una forte concorrenza per effettuare questo reclutamento, è particolarmente lieto di essere riuscito a ingaggiare Gift Orban, che diventa così il primo giocatore nigeriano nella storia del club”.



