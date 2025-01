Ufficiale: Onana al Genoa. Arriva dal Besiktas

Il Genoa ha ufficializzato un nuovo innesto. Jean Onana ha firmato con i rossoblù e vestirà la maglia numero 5.

Di seguito il comunicato: “Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens e Olympique Marsiglia. Onana vanta 10 presenze con la nazionale maggiore del Camerun. Benvenuto a Genova, Jean!”.

📝 Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron,… pic.twitter.com/bmRqqK5oh3 — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 30, 2025

Foto: X Genoa