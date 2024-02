Ufficiale: Olympiakos, scelto Mendilibar come nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Carlos Carvalhal – che vi avevamo raccontato tre giorni fa –, fatali per lui gli ultimi risultati negativi in campionato, arriva l’ufficialità in merito al nuovo allenatore dell’Olympiakos. Il club greco ha infatti ufficializzato José Luis Mendilibar, ex Alaves e Siviglia con cui ha vinto l’Europa League lo scorso anno, come nuova guida tecnica della squadra. A comunicarlo il club biancorosso sul suo sito ufficiale.

Foto: Twitter Siviglia