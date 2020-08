L’Olympiakos ha ufficialmente ingaggiato l’ex Roma il terzino sinistro Josè Holebas. Per lui si tratta di un ritorno, dato che aveva già vestito la maglia del club greco per quattro anni, prima di approdare nel 2014 in Italia proprio con i giallorossi. Holebas è reduce da cinque stagioni con il Watford.

Foto: Twitter Watford