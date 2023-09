Ola Solbakken è un nuovo calciatore dell’Olympiacos. Il calciatore lascia la Roma, almeno per ora, e si trasferisce in Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma: “L’AS Roma comunica di aver ceduto all’Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken.