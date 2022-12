L’Olympiacos ha ufficializzato l’ingaggio del laterale destro Rodinei, ex Flamengo classe 1992. Il brasiliano firma fino al 2025.

Ο Ροντινέι στα «ερυθρόλευκα»! / in the red and white of Olympiacos! / nas cores vermelho e branco do Olympiacos! ⚪ #Olympiacos #Welcome #Transfer #Rodinei pic.twitter.com/xTjNGXxmIH

