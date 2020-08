Ufficiale: Oliveto al Monopoli, Guido in prestito al Casarano

Il Monopoli piazza due operazioni di mercato, un arrivo e una partenza. Dalla Juventus arriva il portiere Nicolas Oliveto mentre partirà in prestito verso Casarano il giovane pipelet Mattia Guido.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Juventus Football Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Oliveto.

La S.S. Monopoli 1966 comunica, in data odierna, di aver raggiunto l’accordo con il Casarano Calcio per il trasferimento in prestito del calciatore classe 2001 Mattia Guido”.

Foto: Twitter Monopoli