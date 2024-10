Ufficiale: Olbia, Gatti nuovo allenatore dopo l’esonero di Amelia

L’Olbia, dopo l’esonero di mister Marco Amelia ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Lucas Gatti.

Nato a Buenos Aires il 14/2/78 conosce il calcio italiano per aver vissuto 10 anni a Roma ed aver iniziato il suo percorso da allenatore delle giovanili proprio in Italia per poi fare esperienza in Inghilterra nell’ under 23 del Bromley, FC in Ligue One.

Parla italiano spagnolo ed inglese, ama il lavoro sul campo e fuori, “formatori prima di allenatori” è il suo credo che si sposa perfettamente con quello della società.

Foto: logo Olbia